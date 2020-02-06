Опубликовано видео приземления корабля «Союз МС-13» в Казахстане

Роскосмос опубликовал видеозапись благополучной посадки корабля «Союз МС-13», который приземлился в степи Казахстана. Как сообщается на сайте госкорпорации, все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме.

Самочувствие российского космонавта Александра Скворцова и астронавтов - итальянца Луки Пармитано и американки Кристины Кук - хорошее.

Александр Скворцов и Лука Пармитано провели в космосе 200 дней и 16 часов, а Кристина Кук - 328 дней и 14 часов (астронавт NASA отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля «Союз МС-12»).

В ближайшие часы планируется осуществить доставку членов международного экипажа в места постоянной дислокации для проведения постполетной реабилитации.