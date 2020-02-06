Предъявлено обвинение одному из соучастников по «делу Япончика»

В Москве следователи задержали Муртаза Шадания по делу об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Мужчине предъявили обвинения по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По версии следствия, «вор в законе» Шадания совершил убийство Иванькова в составе организованной группы в 2009 году, сообщается на сайте СК РФ.

«Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи будут настаивать на аресте обвиняемого.

Оперативники и ранее склонялись к версии, что покушение на Иванькова - заказное.

Нападение на 69-летнего Вячеслава Иванькова, одного из старейших «воров в законе», было совершено 28 июля 2009 года. Киллеры спрятались в припаркованной неподалеку «Газели», которая числится в угоне, и выстрелили в жертву, когда тот выходил из кафе. Иваньков получил ранения в живот и был срочно направлен в больницу. По предварительным итогам судебно-медицинской экспертизы, он скончался после покушения от ранения в брюшную полость и развившегося из-за этого перитонита.