Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса

Астрономы Технологического университета Суинберна в Австралии выявили загадочные и почти незаметные повторные радиовсплески FRB 171019.

Как сообщает издание Science Alert, ученые искали признаки повторов у 20 FRB (быстрых радиовсплесков) с помощью комплекса радиотелескопов ASKAP Australian Square Kilometre Array Pathfinder, потратив на это примерно 12 тысяч часов. Поскольку поиски оказались безрезультатными, исследователи стали наблюдать за FRB 171019, используя другие радиотелескоп Грин-Бэнк в США и радиотелескоп Обсерватории Паркс в Австралии.

Информация, полученная Грин-Бэнк, показали два слабых сигнала. Это указывает на то, что повторяющиеся радиовсплески встречаются чаще, чем считалось ранее, и многие из одиночных вспышек относятся на самом деле к ним, просто их сигналы находятся вне диапазона обнаружения указанных инструментов. Скрытые сигналы FRB 171019 в 590 раз слабее всплеска, который зарегистрировал ASKAP.

Пока ученые не знают, чем вызваны повторные вспышки, но обнаружено сходство с активностью магнитаров - разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Хотя FRB в сто миллиардов раз ярче этих объектов, исследователи считают, что итоги работы помогут уточнить модели, которые объясняют феномен быстрых радиовсплесков.

Продолжительность быстрого радиоимпульса длится несколько миллисекунд и сопровождается выбросом большого количества энергии - такой, какую Солнце испускает на протяжении нескольких десятков тысяч лет. В одной из гипотез сказано, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.