Путин наградил молодых ученых за развитие отечественной науки

Владимир Путин вручил награды и премии президента молодым ученым в области науки за 2019 год в Кремле.

За вклад в отечественную науку номинированы физик Сергей Макаров, предложивший использовать частицы света в электронике, биолог Марина Ширманова, которая изучает особенности онкологических процессов, а также психолог Александр Веракса, исследовавший когнитивное и эмоциональное развитие детей.

Награждение проходит в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

«Прежде всего, хочу поздравить всех, кто работает в сфере науки, высшей школы с приближающимся праздником, с Днем российской науки. Всех исследователей, которые здесь находятся и кого сегодня нет в этом зале, всех, кто готов идти непроторенным путем, открывать новое, неизведанное», - поздравил глава государства.

После торжественной церемонии награждения российский лидер проведет заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Участники собрания обсудят роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, а также проанализируют выполнение майских указов главы государства.