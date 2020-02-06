Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Министерством юстиции проект Кодекса об административных правонарушениях. Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение ПДД, но премьер назвал предложенные санкции «непосильными».

«При разработке нового КоАП было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», - заявил он на заседании правительства.

Мишустин добавил, что подобные предложения нужно рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто увеличивать размеры штрафов.

Проект КоАП, подготовленный Минюстом, был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Он предусматривает множество новшеств, в том числе ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. Так, например, за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 000 рублей, на 40-60 км/ч - до 4 тысяч рублей вместо нынешних 1-1,5 тысячи рублей. Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч грозит штрафом в 10 тысяч рублей и лишением прав на год.