Не карантин, а настоящий отпуск: эвакуированные из Китая россияне рассказали об условиях проживания в Тюмени

144 человека, которые накануне были эвакуированы из зараженного коронавирусом Уханя, находятся на двухнедельном карантине в специализированном центре. Для них созданы максимально комфортные условия: в номерах есть телевизоры, WI-FI, электрочайники и книги.

«Еду нам приносят работники в защитных костюмах. Все очень вкусно и сытно», - рассказала Наталья. «На завтрак была каша, творожная запеканка, как в садике», - дополнила ее слова другая туристка.

Она отметила заботливое отношение сотрудников к пребывающим на карантине. Все туристы находятся в хорошем настроении и выражают благодарность за комфортное пребывание.

«Люди молодцы, они с пониманием относятся к ситуации. Жалко людей, что им приходиться в таких условиях работать, так как их мало, а нас много, они вынуждены бегать», - рассказала девушка.

Так как эвакуированным нельзя общаться не только с внешним миром, но и с соседями по палатам, то приходится постоянно звонить и беспокоить сотрудников центра.

А Константин Чистохин провел целую видеоэкскурсию и рассказал об условиях пребывания в центре. В номере есть две кровати, туалет, ванная, большое зеркало, телевизор, чайник и сеть Wi-Fi.

«Шикарный вид на природу», - отмечает мужчина.

По словам помещенных на карантин россиян, по прибытии они сдали свою одежду на обработку, каждому были выделены пижама, халат и полотенце.

Ранее сообщалось, что у эвакуированных из Китая симптомов коронавируса не обнаружено. Военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении на протяжении всего перелета вели контроль за состоянием россиян, измеряли им температуру, выдавали маски и салфетки.

Напомним, первым бортом на Родину вернулось 80 человек. Помимо россиян, в Тюмень летели граждане из Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Чтобы добраться в Тюменскую область, самолет совершал дозаправку в Улан-Удэ. На втором самолете были доставлены 64 пассажира.