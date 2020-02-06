Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил Центр боевой подготовки ЗВО «Мулино»

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в Центр боевой подготовки Западного военного округа Мулино проверил готовность к вводу в эксплуатацию объектов Центра и качество занятий по боевой подготовке.

Замглавы военного ведомства в рамках контроля плановости ввода в эксплуатацию объектов Центра боевой подготовки «Мулино» проверил состояние и готовность автономных полевых лагерей, помещений учебно-тренажерного комплекса, штаба, здания персонала, столовой и энергоцентра, а также макеты для практической отработки действий войск «Бой в посёлке» и «Бой в городе».

Также замглавы военного ведомства проверил ход подготовки батальонных тактических групп парашютно-десантного полка, воздушно-десантной дивизии и мотострелковой бригады на объектах Центра. Проверенные подразделения успешно прошли входной контроль и по результатам ротных тактико-специальных занятий оценены на «хорошо».

По итогам проверки комиссией во главе с заместителем министра обороны РФ были отмечены методическое мастерство инструкторов и преподавателей Центра, высокий уровень боевой подготовки тренирующихся в нем подразделений, а также плановое выполнение работ по оснащению и вводу в строй объектов Центра боевой подготовки.