Импичмента не будет: сенат США оправдал Дональда Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по решению сената конгресса, был признан невиновным как в превышении полномочий, так и в препятствовании работе конгресса.

Отмечается, что по первому обвинению «за» проголосовали 48 человек, «против» - 52. В поддержку второй статья выступили 47 законодателей, против - 53.

Чтобы отстранить Трампа от должности необходимо было набрать 67 голосов в поддержку одного из обвинений, пишет CNN.

Напомним, что президенту США предъявили обвинение в превышении властью после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп якобы предложил начать расследование в отношении Джо Байдена в обмен на военную помощь.

Вторая статья обвинения была добавлена в связи с запретом сотрудникам администрации принимать участие в расследовании в рамках процедуры импичмента.