В Госдуму внесут законопроект об ограничении роста цен в аптеках

Законопроект, который направлен на борьбу с завышением цен аптеками, внесут в Государственную думу в ближайшее время, идет его доработка с участием ФАС и Минздрава. Об этом сообщил «Звезде» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Мы разработали этот законопроект, проходим последние согласования с ФАС, Минздравом, Минпромторгом. Проект предусматривает ряд антимонопольных мер, направленных на то, чтобы установить монополизацию рынка до ограничений, связанных с сетями, введения самого понятия "аптечных сетей, и группы лиц экономически объединенных вводят предельные возможности по взиманию бонусов», - сказал он.

Как заявил Исаев, законопроект вводит несколько антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводятся меры, направленные на защиту отечественных товаропроизводителей. Кроме того, фармацевтов обяжут сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.

По его словам, в законопроекте вводится новое понятие «передвижной аптечный пункт», это означает, что лекарства будет позволено привозить в удаленные населенные пункты.