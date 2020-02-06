Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

В Ухане коронавирус обнаружен у двух новорожденных

Светлана Головина
01:03 06.02.2020
Геннадий Онищенко в комментарии «Звезде» рассказал о возможных причинах заражения младенцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wang Quanchao XinHua Globallookpress

Скорее всего новы тип коронавируса попал в организм ребенка через зараженную кровь матери, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Он мог заразиться при прохождении родовых путей, когда кровь матери, в которой находился этот вирус, могла травмировать и попасть в организм ребенка», - сказал он в комментарии «Звезде».

Онищенко пояснил, что при рождении у ребенка нет иммунитета, а также в этот период его нет и у матери.


Эксперт уточнил, что новорожденному через грудное вскармливание передается пассивный иммунитет, однако в этом случае, молоко матери не содержало определенные антитела к этому вирусу.

«Поскольку человечество не встречалась ранее с этой болезнью, то мы исключаем антитела к этому вирусу в молоке матери - их по определению не могло быть», - констатировал Онищенко.

Согласно последним данным, в мире заражены 24 тысячи 539 человека, среди которых 492 летальных исхода, 892 заболевших успешно выздоровели и 23 тысячи 260 человек находятся под подозрением на заболевание.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата05.02.2020, 17:46
Минобороны РФ выполнило поручение Путина по эвакуации россиян из Уханя
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.02.2020, 07:00
Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дата05.02.2020, 16:41
Духи в панике бежали: детали невыполнимой миссии в афганском ущелье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
01:03 В стране и мире
Видео
В Ухане коронавирус обнаружен у двух новорожденных
22:51 В стране и мире
Видео
Четырехразовое питание, уютные комнаты и одежда: видео из Тюмени, где проходят карантин эвакуированные из Китая
20:30 В стране и мире
Видео
Задача выполнена: Ил-76, эвакуировавший людей из Уханя, прилетел в Подмосковье
17:49 Армия
Летчиков и медиков направили на медобследование после эвакуации россиян из Уханя
17:46 В стране и мире
Видео
Россия отменяет все чартеры в Китай с 14 февраля
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:16 В стране и мире
Видео
«Будет бойня»: легализация ЧВК на Украине на фоне дезертирства из ВСУ может привести к обострению в Донбассе
02:06 В стране и мире
Видео
Момент жесткой посадки лайнера в Стамбуле попал на видео
01:33 В стране и мире
Импичмента не будет: сенат США оправдал Дональда Трампа
01:03 В стране и мире
Видео
В Ухане коронавирус обнаружен у двух новорожденных
00:50 Армия
Видео
Марш-бросок к 75-летию Победы: десантники возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.