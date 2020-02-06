В Ухане коронавирус обнаружен у двух новорожденных

Скорее всего новы тип коронавируса попал в организм ребенка через зараженную кровь матери, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Он мог заразиться при прохождении родовых путей, когда кровь матери, в которой находился этот вирус, могла травмировать и попасть в организм ребенка», - сказал он в комментарии «Звезде».

Онищенко пояснил, что при рождении у ребенка нет иммунитета, а также в этот период его нет и у матери.



Эксперт уточнил, что новорожденному через грудное вскармливание передается пассивный иммунитет, однако в этом случае, молоко матери не содержало определенные антитела к этому вирусу.

«Поскольку человечество не встречалась ранее с этой болезнью, то мы исключаем антитела к этому вирусу в молоке матери - их по определению не могло быть», - констатировал Онищенко.

Согласно последним данным, в мире заражены 24 тысячи 539 человека, среди которых 492 летальных исхода, 892 заболевших успешно выздоровели и 23 тысячи 260 человек находятся под подозрением на заболевание.