В Киеве начались массовые протесты

Протесты против законопроекта об открытии рынка земли на Украине вылились в массовый митинг перед зданием парламента в Киеве. Протестующие аграрии, ранее требовавшие отложить рассмотрение закона и ввести в него нормы, по которым право выкупа паев будут иметь государство и местные органы самоуправления, теперь требуют продлить мораторий на торговлю землей. Об этом сообщает агентство 112.UA.

Собравшиеся несут украинские флаги и символику партий «Батькивщина» и «Свобода», которые выступают против разрешения торговать сельскохозяйственными землями страны. Кадры митинга опубликованы в Сети. Кроме того, протестующие развернули множество плакатов с надписями: «Нет земельной мафии», «Украинская земля - украинскому фермеру», «Продажа народной земли - преступление перед народом» и «Защитим украинское село».

Возле здания Верховной рады усилена охрана, ее обеспечивают полицейские и служащие украинской Нацгвардии. Сегодня парламентарии должны рассмотреть законопроект во втором чтении. К этому чтению было подано около четырех тысяч поправок к закону, однако, как стало известно агентству, реально будут рассмотрены лишь девять.

В частности, ранее планировалось продавать любому желающему по 200 тысяч гектаров, теперь эту цифру, по предложению президента Украины Владимира Зеленского, снизили до 10 тысяч. Также вопрос о продаже украинских земель иностранцам предложили вынести на референдум.

В центре Киева усилены меры безопасности.

«Чтобы не допустить нарушения гражданского порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство», - говорится в сообщении официального сайта киевской полиции.

Сообщается, что в Раде уже начались стычки между депутатами по земельному вопросу, и парламентарии не исключают, что рассмотрение законопроекта может затянуться до ночи.