Посольство поддерживает связь с россиянами на лайнере в Японии

Посольство РФ в Японии сообщило, что удалось установить контакт с российскими гражданами на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.

«Мы получаем от них оперативную информацию о пожеланиях и потребностях (российских граждан - прим. ред.). В режиме реального времени передаем информацию японской стороне», - сообщила «Звезде» пресс-секретарь посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина.

По ее словам, среди людей, у которых диагностирован вирус, российских граждан нет. Также посольство контролирует, чтобы все соотечественники получали необходимые медикаменты.

Всего на борту судна находятся 2 666 пассажиров и 1 045 членов экипажа. Уточняется, что в ходе проверки были обнаружены 20 зараженных коронавирусом пассажиров.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. Количество зараженных смертельным коронавирусом 2019-nCoV приближается к 25 тысячам человек. Число погибших выросло до 564 человек.