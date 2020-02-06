СМИ: в здание Никулинского суда Москвы неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный бросил в здание по Мичуринскому проспекту в Москве бутылку с неизвестной жидкостью. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе МВД по столице.

«По Мичуринскому проспекту якобы в одно из зданий ночью неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью, произошло возгорание, пострадавших нет», - заявили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью здание Никулинского районного суда на западе столицы. В результате этого на первом этаже произошел пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано.