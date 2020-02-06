МИД РФ: США нагло грабят и торгуют природными ресурсами САР

США заигрывают с террористическими организациями и нагло разворовывают и торгуют национальными природными ресурсами Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на официальном сайте Министерства.

«Сейчас же американцы, так и не разгромив ИГИЛ** (по оценкам Госдепартамента, игиловцев как было порядка 11000 в Заевфратье до начала операции, так и осталось) и не удосужившись найти какие-то другие обоснования своего незаконного присутствия в Сирии, нагло и беззастенчиво грабят и торгуют сирийскими национальными природными ресурсами. Подобные действия международным правом иначе как военные преступления не квалифицируются», - сообщили в МИД.

В сообщении говорится, что в последнее время наблюдаются опасный рост напряженности и всплеск насилия в Идлибе, что свидетельствует о недопустимом усилении там террористов, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела.

В МИД отметили, что в этих условиях правительственные войска были вынуждены реагировать, чтобы защитить сотни и тысячи сирийцев от террористического произвола, особо подчеркнув, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в ряде заявлений США террористов «Хейат Тахрир аш-Шам»* пытаются представить в качестве умеренной оппозиции и выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий.

«Никакого РПБД с террористами никогда не было и быть не может, как это недвусмысленно предусмотрено в параграфе 8 резолюции 2254 СБ ООН. Кроме того, замалчиваются факты захвата террористами гражданских объектов, которые они переоборудовали под огневые точки, склады с вооружением и боеприпасами, мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ, казармы и тюрьмы», - заявили в российском МИД.

В нем также отметили, что, когда США и их союзники якобы боролись с террористами на северо-востоке Сирии и буквально сравняли с землей целые города (Ракка, Хаджин, Багуз), никто не вспоминал ни про общенациональный РПБД, ни про необходимость установления перемирия.

В сообщении отмечено, что Россия продолжит плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности в САР.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ.

**Террористическая группировка, запрещена в РФ.