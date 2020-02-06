В Кремле отреагировали на планы США начать с РФ переговоры по контролю вооружения

Россия давно предлагала Соединенным Штатам начать переговоры по контролю за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия давно пытается инициировать начало таких контактов, Россия давно предлагала американским партнерам это сделать. Поэтому, если это произойдет, мы будем только удовлетворены», - отметил представитель Кремля.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в скором времени планирует начать переговоры с Москвой по контролю над вооружением. По его словам, США хотят улучшить отношения с российской стороной.