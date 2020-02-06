Экипаж корабля «Союз МС-13» вернулся на Землю

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в штатном режиме вернулся на Землю, сообщает Роскосмос.

На высоте чуть более десяти километров скорость аппарата падает до 800 км/ч. Далее срабатывает пиротехническая система отстрела крышки парашютного контейнера, скорость падает еще больше, позволяя выбросить тормозной парашют. Он замедляет падение до 22 км/ч.

Российский космонавт Александр Скворцов вместе со своими коллегами итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук успешно совершил посадку в казахстанской степи.