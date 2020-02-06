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В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»

Ирина Егорова
11:54 06.02.2020
Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 6 февраля рассказал о новых поправках в Конституцию. Он заявил, что в новой версии главного документа страны может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.

«В состав "федеральных территорий" могут войти ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование - прим. ред.), особо охраняемые территории, Арктика», - сказал Андрей Клишас.

Также было отмечено, что они не будут входить в состав территорий субъектов РФ, передает РИА Новости. 

О необходимости внести поправки в Конституцию Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 90% россиян поддерживают инициативу президента.

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