МИД: РФ продолжит координацию с Турцией и Ираном для стабильности в Идлибской зоне безопасности

Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном для достижения прочной стабильности и безопасности в Сирии. Об этом заявили в российском МИД.

В сообщении сказано, что в последнее время наблюдаются опасный рост напряженности и всплеск насилия в Идлибе. Российская сторона подтверждает приверженность договоренностям и взаимопониманиям, которые были достигнуты в рамках астанинского формата, предусматривающего необходимость борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности государства.

«Продолжим плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности "на земле", а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», - говорится в комментарии МИД России.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В конце 2017 года объявили о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах государств продолжаются зачистки от террористов. В настоящее время на первый план выступают восстановление Сирии, политическое урегулирование и возвращение беженцев.