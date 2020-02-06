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У эвакуированных из Китая россиян симптомы коронавируса не проявились

Ирина Егорова
11:35 06.02.2020
В тюменском санатории на двухнедельном карантине находятся 144 человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У россиян, которых накануне эвакуировали самолетами ВКС из Уханя в Тюмень, симптомы коронавируса не проявились. В оперативном штабе сообщили, что все они чувствуют себя нормально.

144 человека проведут две недели на карантине в специализированном центре. Для людей создали максимально комфортные условия: в номерах есть телевизоры, WI-FI, электрочайники и книги. У них четырехразовое питание и новая одежда, та, в которой прилетели россияне отправлена на дезинфекцию. Эвакуированным нельзя общаться с «внешним миром» и с другими прилетевшими.

«Была информация, что если кто-то выходит в коридор и встречается с кем-то еще, то наш срок обнуляется, и мы сидим еще 14 дней», - сообщала ранее туристка Анна Коняхина.

Комнаты оборудованы ультрафиолетовыми очистителями воздуха, в самом здании - автономная канализация и собственная дезинфекционная камера.

Напомним, первым бортом на Родину вернулось 80 человек. Помимо россиян, в Тюмень летели граждане из Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Чтобы добраться в Тюменскую область, самолет совершал дозаправку в Улан-Удэ. 

На втором самолете были доставлены 64 пассажира. 

Россиян сопровождали военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль за состоянием перевозимых людей. 

Контроль был произведен перед посадкой в самолет в Китае, непосредственно на борту, и по прибытии в Тюмень.

Власти Китая в конце прошлого года зафиксировали в городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Также это заболевание было выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала эту вспышку ЧС международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в Китае составляет свыше 20,4 тысяч человек, более 420 умерли. Отмечается, что смертельные случаи были зафиксированы и за пределами материкового Китая.

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