Экипаж судна «Патриот» не может вернуться из Китая в РФ из-за ситуации с коронавирусом

Репатриация экипажа судна «Патриот», который находится в китайском порту Нингдэ, затягивается из-за вынужденно продленных каникул у органов в КНР, которые занимаются оформлением документов для моряков.

Как рассказал ТАСС замдиректора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин, сейчас «Патриот» стоит в порту Нингдэ, куда он пришел на ремонт, моряки обеспечены всем необходимым.

«Нам удалось договориться о работах с судоремонтным заводом, но в связи с вспышкой пневмонии от коронавируса представители завода пока не могут приступить к ремонту, даже не говорят, когда это станет возможно. Что касается возвращения экипажа на Родину, то и здесь есть препятствия. Дело в том, что все официальные инстанции в Китае, которые занимаются оформлением необходимых для репатриации документов, сейчас находятся на вынужденных каникулах минимум до 10 числа, а может быть и дольше», - отметил Аникин.

По его словам, у компании появилась перспектива в части обеспечения контрактами на работу ее судов, что позволит в феврале начать выплачивать морякам задолженности. В этом «Гудзону» помогает спецкомиссия правительства России, которая была создана для решения проблем предпринимателей, которые попали под американские санкции.

Ранее председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил, что экипаж «Патриота» обратился в профсоюз с просьбой оказать помощь в возвращении на родину. Во время простоя в порту моряки жаловались на нерегулярное снабжение и невыплату зарплаты. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, сумма долга по зарплате 19 членам экипажа составляет 1,6 миллиона рублей за ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года.

Напомним, в 2018 году Министерство финансов Соединенных Штатов объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в России судоходная компания «Гудзон». В частности, в списке значатся шесть судов под российским флагом: «Патриот», «Нептун», «Богатырь», «Белла», «Партизан» и «Севастополь». По мнению властей США, они причастны «к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН». В докладе группы экспертов ООН по ситуации с КНДР, который опубликован на сайте организации 12 марта 2019 года, сказано, что эксперты не получали от Соединенных Штатов доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна «Патриот» на два северокорейских танкера в январе 2018 года, но пока компания не исключена из санкционного списка.

После многократных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в «Гудзоне» это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае прошлого года написали открытое письмо руководству России, в нем они попросили оказать предприятию денежную помощь и дать доступ к госконтрактам для того, чтобы предотвратить банкротство.