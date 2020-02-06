В Новосибирске иномарка вылетела на пешеходный переход и сбила толпу людей

В Новосибирске легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Страшное ДТП запечатлел видеорегистратор одной из машин, которая остановилась на «красный». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как автомобиль на полной скорости сбивает дорожный знак, вылетает на островок безопасности в тот момент, когда на пешеходном переходе было много людей.

В результате инцидента пострадали как минимум две женщины. Они были доставлены в больницу.

«Я предполагаю, что у него неисправность с машиной, потому что он вылетел на встречную полосу и сбил 2 столба, когда все остальные машины стояли на "красный"», - сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На площади Калинина работают сотрудники ГИБДД. По их словам, водитель 1992 года рождения был трезвым.