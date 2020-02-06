В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

В Италии скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел с рельсов. Инцидент произошел в провинции Лоди, сообщает Corriere della Sera.

Вероятно, с рельсов сошли первые два вагона. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека - машинист поезда и сотрудник железной дороги, еще около 30 пострадали. Один человек считается пропавшим без вести.

В настоящий момент на месте происшествия работают десятки бригад скорой помощи и спасатели. Также устанавливается причина произошедшего.

С момента крушения движение поездов в обоих направлениях остановлено. Возможны задержки рейсов примерно на час.