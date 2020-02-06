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СК России завел еще одно дело по факту обстрела жителей Донбасса

Александра Арсентьева
10:27 06.02.2020
30 января украинские военные обстреляли из минометов и гранатометов объекты гражданской инфраструктуры в поселках Донецкий и Голубовское города Кировска ЛНР.
© Видео: СК России © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту очередного обстрела украинскими военными населения Донбасса, в результате которого получили ранения два человека. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту очередного артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории самопровозглашенной ЛНР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - заявила она.

По информации следствия, 30 января украинские военные по приказу вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины произвели прицельный обстрел из минометов и гранатометов объектов гражданской инфраструктуры в поселках Донецкий и Голубовское города Кировска ЛНР. В результате обстрела ранения получили женщина 1951 года рождения и мужчина 1965 года рождения.

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