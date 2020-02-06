СК России завел еще одно дело по факту обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту очередного обстрела украинскими военными населения Донбасса, в результате которого получили ранения два человека. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту очередного артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории самопровозглашенной ЛНР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - заявила она.

По информации следствия, 30 января украинские военные по приказу вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины произвели прицельный обстрел из минометов и гранатометов объектов гражданской инфраструктуры в поселках Донецкий и Голубовское города Кировска ЛНР. В результате обстрела ранения получили женщина 1951 года рождения и мужчина 1965 года рождения.