Disney анонсировал даты премьеры сериалов Marvel

По словам главы киностудии Боба Айгера, презентация «Сокол и Зимний солдат» на платформе Disney+ должна состоятся в августе 2020 года, а «ВандаВижн» - в декабре

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.