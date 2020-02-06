Disney анонсировал даты премьеры сериалов Marvel
Первыми на экраны выйдут «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн».
© Видео: Marvel Entertainment, YouTube © Фото: Marvel Entertainment, YouTube
Накануне студия Disney презентовала трейлер сразу трех сериалов Marvel Studios - «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижн» и «Локи».
Однако, никакой конкретике о сюжетах картин пока не рассказывают.
По словам главы киностудии Боба Айгера, презентация «Сокол и Зимний солдат» на платформе Disney+ должна состоятся в августе 2020 года, а «ВандаВижн» - в декабре
Премьера «Локи», предположительно, намечена на 2021 год.
Точные даты выхода сериалов Disney сообщит позднее.