В Коми найдены тела двух пропавших в 2019 году шахтеров

Найдены тела двух пропавших шахтеров в результате пожара в первом уклонном блоке нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» муниципального образования городского округа Ухта в ноябре 2019 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации представителя ведомства, останки направлены на экспертизу, пишет РИА Новости.

ЧП на «Яреганефти» произошло на глубине 200 метров - во время буровых работ началось задымление. В тот момент под землей находились 45 горняков. В ходе операции, у спасателей не было связи с тремя рабочими, позже один из них был найден живым.