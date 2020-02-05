СМИ: США намерены расширить санкции против «Северного потока - 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта «Северного потока — 2», сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

«Мы в курсе, что американцы твердо намерены препятствовать "Северному потоку — 2"», - заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект.

Санкции могут вступить в силу уже в феврале-марте, в том случае, если Россия продолжит прокладку оставшихся километров трубопровода. Ограничения будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода.

В Германии негативно относятся к такой перспективе и надеется, что проект будет завершен.

В декабре Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой «Северного потока — 2», немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии и будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Разрешение на строительство «Северного потока — 2» получено от всех этих стран, за исключением Дании. Достроить его предполагалось до конца прошлого года.