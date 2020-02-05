Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США намерены расширить санкции против «Северного потока - 2»

Ирина Егорова
10:08 05.02.2020
Они будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода.
СМИ: США намерены расширить санкции против «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта «Северного потока — 2», сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне. 

«Мы в курсе, что американцы твердо намерены препятствовать "Северному потоку — 2"», - заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект.

Санкции могут вступить в силу уже в феврале-марте, в том случае, если Россия продолжит прокладку оставшихся километров трубопровода. Ограничения будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода.

В Германии негативно относятся к такой перспективе и надеется, что проект будет завершен.

В декабре Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой «Северного потока — 2», немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. 

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии и будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Разрешение на строительство «Северного потока — 2» получено от всех этих стран, за исключением Дании. Достроить его предполагалось до конца прошлого года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата05.02.2020, 09:18
Взрывы над снегом: эффектные кадры масштабных учений гранатометчиков в ВВО
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.02.2020, 07:00
Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дата04.02.2020, 19:53
75 лет Ялтинской конференции: рассекреченные документы эпохи представили в Ливадийском дворце
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:20 ОПК
Определены сроки начала поставок С-400 Индии
10:55 В стране и мире
Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала
10:53 ОПК
Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с модулем АУ-220М примет участие в параде Победы
10:36 В стране и мире
Видео
Спикер Трампа демонстративно разорвала текст президента США в Конгрессе
10:27 ОПК
Названы сроки начала серийных поставок комплекса «Деривация-ПВО»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.