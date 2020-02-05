Глава Роспотребнадзора рассказала о порядке постановки на карантин пассажиров из Уханя

Первый самолет с эвакуированными из китайского Уханя людьми сел в аэропорту Рощино под Тюменью. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе специального брифинга рассказала о порядке прибытия и постановки на карантин пассажиров из Китая.

«Они должны пройти период наблюдения, который называется обсервация, в течение инкубационного периода. Это 14 дней. Чтобы рисков не было совсем, сегодня, когда прибудет первый борт, туда в должной одежде поднимутся таможенники и пограничники. На борту будет произведен контроль. Борт будет стоять на санитарной стоянке. Все прибывающие в масках рассаживаются по специально подготовленным автобусам. Отправляются к месту размещения», - отметила Анна Попова.

Багаж пассажиров из зараженного Уханя также не останется без внимания. Его выгрузят на специально оборудованную площадку на летном поле, после чего тщательно продезинфицируют и специальным транспортом отправят вслед за прибывшими. Для транспортировки будут использованы военные грузовики.

Первый самолет Воздушно-космических сил РФ доставил в Тюменскую область 80 граждан России. Все они были эвакуированы из китайского города Ухань. Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из КНР россиян оценивается как удовлетворительное, заболевших не выявлено.