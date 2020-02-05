В Госдуме предложили ввести ограничения на шипованную резину
Очередное нововведение для автомобилистов обсудили накануне на круглом столе Госдумы. Предложенные инициативы направлены на то, чтобы на законодательном уровне ввести ряд ограничений для любителей шипованной резины, так как в России на восстановление дорожного покрытия ежегодно тратится от 60 до 220 млрд рублей.
В качестве одной из ограничительных мер представитель РосдорНИИ Николай Беляев предложмл установить предел разрешенной скорости движения со 110 до 90 км/ч.
В свою очередь «Автодор» считает, что необходимо ввести штрафы за неправильное использование сезонной резины и вернуть в правила дорожного движения в обязательном порядке устанавливать на стекло знак «Шипы», который смогут фиксировать дорожные камеры, передает «Коммерсант».
Однако, заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ Юрий Васильев полагает, что дорожное покрытие серьезно страдает и изнашивается быстрее от противогололедных реагентов, среди которых хлористая соль.
Незадолго до этого сообщалось, что в рамках нового КоАП могут быть ужесточены наказания за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского.