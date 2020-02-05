Напавший на дом Памфиловой мужчина отправлен в психбольницу

Мужчина, напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, отправлен в психиатрическую больницу по приговору суда. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - отметила Петренко.

Происшествие, о котором идет речь, случилось в сентябре 2019 года. Злоумышленник проник в дом Памфиловой и атаковал ее с помощью электрошокера в ходе попытки ограбления.

Позже следствие выяснило, что мужчина нигде не работал более пяти лет и занимался бродяжничеством. Он не знал, кому принадлежит указанный дом, и выбрал его случайным образом в надежде поживиться. Кроме того, преступник страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознать фактический характер своих действий.