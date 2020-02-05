Первый самолет с эвакуированными из КНР россиянами приземлился в Тюмени

Первый самолет Воздушно-космических сил РФ доставил в Тюменскую область 80 граждан России. Все они были эвакуированы из китайского города Ухань. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из КНР россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них заболевших не выявлено.

Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Сегодня, 5 февраля, из Уханя также вылетел второй самолет ВКС РФ, на борту которого находятся российские граждане.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 427 человек.