Посольство РФ: эвакуация россиян из провинции Хубэй прошла успешно

Посольство РФ в Китае сообщило об успешной эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса. В общей сложности 144 человека, из них 128 наши соотечественники и 16 человек - граждане стран СНГ.

«Дипломаты посольства России в Китае, командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань», - говорится в сообщении дипмиссии.

Эвакуация россиян осуществлялась более чем из 10 городов. Вылет состоялся в ночь с 4 на 5 февраля.

На борту граждан России сопровождали медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, на борту самолета, вылетевшего из Уханя в Россию, людей с признаками заболевания нет.

Первый военно-транспортный самолет ВКС РФ ИЛ-76 уже прилетел в Тюмень. После прохождения контроля пассажиры проследуют в специальный карантинный центр. Санаторий полностью автономен и готов принять до двухсот человек. На карантине прибывшие из Уханя пассажиры проведут две недели.