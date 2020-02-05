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Роспотребнадзор дал советы по защите от коронавируса

Ирина Егорова
09:02 05.02.2020
Главные меры по защите от коронавируса - поддержание чистоты рук и поверхностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Georg Wendt, dpa, Globallookpress

Роспотребнадзор дал советы, как не заразиться пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Основное правило - держать в чистоте руки и поверхности.

«Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки, поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь на работе (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты)», - сообщается на официальном сайте ведомства. 

Также рекомендуется минимизировать прикосновения руками к лицу, обычно они совершаются около 15 раз в час. Следует избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку до нормализации эпидситуации.

Кроме того, специалисты обратили внимание на важность использования медицинских масок.

«Закрепите ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, вымойте руки. Не используйте повторно одноразовые маски», - добавили в Роспотребнадзоре.

Соблюдать элементарные правила личной гигиены важно потому, что коронавирус распространяется через капли, которые образуются в результате кашля или чихания инфицированного человека. В ведомстве рассказали, что коронавирус обычно поражает животных, но может передаваться и человеку. Такие симптомы, как затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле, чувство усталости могут являться симптомами коронавируса.
В группе риска находятся люди в возрасте старше 65 лет и дети, а также те, у кого ослабленная иммунная система.

В ведомстве добавили, что пока не существует препарата от нового коронавируса. Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддержание функции легких.

Количество зараженных смертельным коронавирусом превысило 24 тысячи. В китайской провинции Хубэй зафиксировано 490 летальных исходов от инфекции. Всего умерли 492 человека.

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