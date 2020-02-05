В России могут появиться авиабилеты для животных

Глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что для животных путешествующих в самолете вместе необходимо разрешить покупку полноценного билета рядом с местом хозяина. С такой инициативой он обратился Министерству транспорта.

Уточняется, что в рамках проекта для начала необходимо увеличить вес перевозимого питомца с 8 до 10 кг. В случае, если любимец окажется тяжелее этой нормы, то для него стоит предусмотреть отдельное посадочное место рядом со своим хозяином.

Бурматов отметил, что также будут введены исключения, которые позволят провозить питомца в ногах владельца.

Пересмотреть правила перелетов для животных депутаты решили после трагической истории с гибелью кошек в багажном отделении самолета.