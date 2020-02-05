«За масками не видно улыбок»: как в Тюмени готовятся встретить эвакуированных из Уханя

В тюменском аэропорту Рощино в скором времени приземлится самолет с эвакуированными из Уханя гражданами России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Армении. Люди эвакуируются из зараженного города с помощью Министерства обороны России.

Ожидается, что первый борт сядет в Рощино в 9:15 по московскому времени, с ним прибудут 80 человек. Второй самолет МО РФ с эвакуированными пассажирами также находится в воздухе после дозаправки, на борту - 64 человека.

В Тюмени полностью подготовились к встрече. Паспортный и таможенный контроль эвакуированные пройдут прямо у рампы самолета, чтобы не контактировать с другими пассажирами. На место также прибыли военные грузовики, которые отвезут багаж прибывших.

Пассажиров сопровождают военные медики и вирусологи. Все, в том числе пилоты - в защитной одежде. Состояние тех, кого везут на родину, постоянно проверяют. Самолет оснащен средствами диагностики, а также необходимыми медицинскими препаратами. Все эвакуированные чувствуют себя хорошо.

После прохождения контроля пассажиры проследуют в специальный карантинный центр. Санаторий полностью автономен и готов принять до двухсот человек. У людей будут одноместные и двухместные номера, семьи будут селить вместе. На карантине прибывшие из Уханя пассажиры проведут две недели.