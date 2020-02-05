Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке

США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе. Такое мнение озвучил американский лидер Дональд Трамп в ходе послания Конгрессу.

«Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых невиновны. Мы также не обязаны помогать другим странам в качестве сил безопасности. Мы работаем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой», - заявил Трамп.

По словам президента США, положение его страны в мире сейчас прочно, как никогда. Трамп также заявил об экономических достижениях своей администрации, среди которых перечислил снижение безработицы и снижение рабочих мест.

Президент США говорил и о других шагах во внешней политике. В их числе разработка так называемой «сделки века». Так называется проект соглашения между Израилем и Палестиной.