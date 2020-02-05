Глава Минздрава прибыл в Тюмень

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что реабилитационный центр, располагающийся в 30 км от Тюмени, готов к приему эвакуированных граждан из китайского Уханя.

«Реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство», - сказал он.

Для предотвращения распространения нового типа коронавируса эвакуируемые граждане пробудут в зоне карантина 2 недели.

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Сегодня, 5 февраля, первые 144 человека будут доставлены в Тюмень двумя самолетами ВКС. Отмечается, что эвакуация проходит под четким контролем военных медиков и специалистов Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превышает 20 тысяч человек, летальный исход был зафиксирован в 427 случаях.