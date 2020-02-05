«Задача - эвакуировать граждан»: первый борт МО РФ из Уханя совершит посадку под Тюменью

Первый специальный борт Министерства обороны РФ рейсом из китайского Уханя совершит посадку в тюменскому аэропорту Рощино уже через несколько часов. На борту самолета 80 человек, которые возвращаются в Россию из-за вспышки коронавируса.

Помимо россиян, в Рощино прибудут граждане Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Борт Министерства обороны оснащен необходимым медицинским оборудованием и препаратами. Вместе с пассажирами летят вирусологи и военные медики. В Рощино пассажиров уже ожидают грузовики для транспортировки в лечебный центр.

«Весь личный состав врачебно-сестринской бригады оснащён защитными костюмами типа «Кварц-1». В наличии имеются медицинские укладки для оказания медицинской помощи, дистанционные термометры… Главной нашей задачей является осуществление эвакуации граждан России и предотвратить занос инфекции на территорию Российской Федерации», - рассказал подполковник медицинской службы Алексей Филипов.

Второй военно-транспортный Ил-76 МО РФ сейчас совершает дозаправку на аэродроме ВВО. На борту 64 пассажира, которые две недели проведут на карантине в Тюменской области.