Сильные ливни вызвали сход лавины и оползни в Сочи

Обильные осадки на территории Сочи привели к сходу лавины и оползня, сообщается на сайте администрации.

Отмечается, что из-за беспрерывных дождей вышла из берегов река Псекупс, в результате чего город-курорт Горячий Ключ оказался затопленным.

На горнолыжных курортах был проведен принудительный спуск лавин.

«Сейчас все отдыхающие могут спокойно заниматься своим любимым видом спорта, кататься на лыжах, на досках и быть уверенными в том, что с ними ничего не случится», - рассказал начальник управления МЧС России по региону Сергей Скрыльников.

В ближайшие сутки по прогнозам синоптиков ожидается повторная волна паводков. Жителей Сочи предупредили об усилении ветра до 20 м/с.

Штормовое предупреждение из-за непогоды продолжает действовать. Рекомендуется воздержаться походов в горы. Данные о пострадавших в результате природной стихии не приводятся.