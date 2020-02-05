Второй самолет ВКС РФ из Уханя вылетел в Тюменскую область после дозаправки

Второй самолет ВКС РФ, который вылетел во вторник, 4 февраля, в РФ из китайского Уханя с россиянами на борту, отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области после дозаправки на аэродроме ВВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что на борту военно-транспортного самолета находятся 64 человека с личными вещами. Их сопровождают российские военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии.

Россиян эвакуируют из Китая, где коронавирус унес 491 жизнь. Более 24 тысяч человек заболели.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

Из-за вспышки коронавируса власти РФ решили эвакуировать россиян из Уханя и провинции Хубэй, из которой распространяется вирус.