Боевики атаковали жилые кварталы Алеппо самодельными фугасами

Жилые кварталы Алеппо вновь подверглись атакам террористов. Боевики обстреляли мирное население самодельными фугасами.

«Была ослепительная вспышка, я какое то время не могла ничего разглядеть, кричали подруги, дети убежали в дальнюю комнату, до сих пор боятся выходить, я не очень хорошо слышу теперь», - рассказывает местная жительница Гада Агеди, подбирая с пола остатки рамы и занавески.

Снаряды пробивают стены, разрушают балконы, выбивают стекла. Вместо них уже давно висит полиэтилен, денег на восстановление домов у людей нет. Один из местных жителей нашел осколок, предварительно самодельного устройства. Толщина стенки снаряда достигают трех сантиметров

«Мы с мужем уже привыкли. Стараемся не подходить к окнам», - рассказывает Фарида Халаф.

Сирийская армия отодвинула боевиков на несколько километров, но снаряды террористов все равно долетают до Алеппо. К тому же они готовят новый удар - информационный. Организация «Белые каски» совместно с террористами отсняли в зоне деэскалации Идлиб постановочное видео о применении войсками Сирии «отравляющих веществ», которые якобы использовала правительственная армия, сообщали в российском центре по примирению. Такая провокация даст повод противникам Асада для новых обвинений и санкций, если видео попадет на арабские и западные телеканалы, предупреждают военные.