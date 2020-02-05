ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору с РФ о вагонах

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично пересмотрела свое решение и поддержала апелляцию Украины по спору с Россией о поставках железнодорожных вагонов. Об этом говорится в решении апелляционного органа на сайте ВТО.

Москва в свою очередь решением осталась удовлетворена. В Минэкономразвития пояснили, что апелляционный орган не нашел достаточных фактов для того, чтобы признать меры России нарушением правил ВТО.

«Апелляционный орган подтвердил вывод третейской группы о том, что так называемое непризнание сертификатов на отдельную железнодорожную продукцию из Украины являлось нарушением указанного соглашения», - сказано в сообщении ведомства.

Иск Киева к Москве был подан в октябре 2015 года и касался якобы необоснованного ограничения с 2013 года импорта украинских вагонов и стрелочных переводов.

ВТО в июле 2018 года изначально пришла к выводу, что сокращение поставок вызвано не введением Россией ограничений, а другими причинами. В августе Украина попыталась оспорить это решение.