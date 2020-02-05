Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет

В период эпидемии простудных заболевание и их профилактики помимо приема лекарственных препаратов необходимо четко контролировать продукты употребляемые в пищу.

«Самыми вредными продуктами, которые оказывают негативное воздействие на иммунитет являются сахар, животный белок и алкоголь», - заявила диетолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что сахар наносит двойной удар по иммунитету человека, так как способствует появлению диабета и блокирует образование белых кровяных телец.

Помимо этого серьезный удар по организму оказывают усилители вкуса, среди которых распространенный глутамат натрия, блюда приготовленные во фритюре и обилие животного белка - красного мяса - в рационе.

Перечислила специалист и полезные продукты для иммунитета.