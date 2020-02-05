Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
В период эпидемии простудных заболевание и их профилактики помимо приема лекарственных препаратов необходимо четко контролировать продукты употребляемые в пищу.
«Самыми вредными продуктами, которые оказывают негативное воздействие на иммунитет являются сахар, животный белок и алкоголь», - заявила диетолог Елена Соломатина.
Она подчеркнула, что сахар наносит двойной удар по иммунитету человека, так как способствует появлению диабета и блокирует образование белых кровяных телец.
Помимо этого серьезный удар по организму оказывают усилители вкуса, среди которых распространенный глутамат натрия, блюда приготовленные во фритюре и обилие животного белка - красного мяса - в рационе.
Перечислила специалист и полезные продукты для иммунитета.
«Повышают иммунитет витамин D, содержащийся в печени трески, яицах, семечках, витамин А, защищающий нашу слизистую от пересыхания, кисломолочные продукты и овощи» - рассказала Елена Соломатина «Вечерней Москве».