В Карелии кормящую ребенка мать выгнали с заседания суда

В Карелии из здания Лахденпохского районного суда с заседания выгнали молодую женщину за то, что в присутствии судьи она кормила грудью своего ребенка. Женщина пришла в суд в качестве свидетеля.

«Ребенок у меня только на грудном вскармливании, из бутылочки не ест. Поэтому специально вжалась в стену, чтобы никто не видел», - оправдывается женщина, когда спустя пол часа после начала заседания решила покормить полуторогодовалую малышку.

Прокурор, которая сидела напротив кормящей матери, единственная, кто обратил внимание на происходящее, и сделала женщине замечание.

«Она отводила глаза, как только могла. У нее было лицо полнейшего отвращения. Как будто это не ребенок, а бомж около метро», - вспоминает мать.

Прокурор сказала, что «это не очень эстетично» и попросила покинуть мать зал заседания.

«Неуважение к суду, я бы сказала, в первую очередь, даже не к участникам процесса», - цитирует слова судьи сайт «Комсомольской правды».

Сама мать оценивает свое поведение как правильное и считает, что были нарушены права ее и ребенка.