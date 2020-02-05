Признаков коронавируса у эвакуированных первым бортом ВКС из Уханя не обнаружили

Признаков коронавируса у эвакуированных первым бортом ВКС России из китайского города Уханя не обнаружили. Об этом рассказал сопровождающий граждан специалист Минобороны России.

«На данный момент проведена термометрия, лиц с высокой температурой не выявлено, продолжаем работать. Сейчас будут выданы противовирусные препараты. Собираем информацию с людей, чтобы заселить по прилету родственников с родственниками», - заявил он.

На первом самолете были вывезены 80 человек из закрытого на карантин города. Самолет выполняет перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области.

Вторым бортом летят еще 64 человека. Ил-76 сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.