На круизном лайнере с россиянами обнаружили заболевших коронавирусом

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3700 человек, поставили на карантин у берегов Японии после того, как у одного из пассажиров был обнаружен коронавирус.

По данным Kyodo, после проверки зараженными оказались десять человек. Всего японские врачи проверили 273 пассажиров и членов экипажа, имевших тесный контакт с зараженным мужчиной.

Как сообщили в российском посольстве, на борту лайнера находятся два гражданина России.

«Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тыс. человек, погиб 491 житель. Выздоровели 846 человек.