Россия и Швеция обсудили безопасность в балтийском регионе

На переговорах министров иностранных дел Сергей Лавров и его швецкая коллега Анн Линде смогли обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря.

«Мы привлекли внимание наших собеседников к достаточно провокационным действиям НАТО, которые наращивают военную активность, наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от российских границ», - сообщил Лавров.

Незадолго до этого, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Лондоне страны-участники альянса одобрили обновленный оборонный план по Балтике. До этого согласование было под вопросом, так как его отказывалась принимать Турция из-за отсутствия поддержки ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов.