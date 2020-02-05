Ученые доказали, что употребление мяса может привести к преждевременной смерти

В ходе совместного исследования Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке, было доказано, что регулярное употребление мяса чревато возникновением смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы и преждевременной смерти.

Анализ рациона участников показал, что еженедельно употребляя колбасы, 2 порции красного мяса, а также жареное куриное мясо повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7%, возмиожность преждевременной смерти - на 4%.

Несмотря на то, что увеличение риска минимальное, эксперты все расно рекомендуют отказаться от переработанного мяса, в частности колбасы, мясные нарезки, а также жареной курицы, пишет EurekAlert.

Для анализа были использованы данные о рационе питания 29 682 человек, среди которых 44,4 - мужчины.