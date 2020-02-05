Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Первый Ил-76, на борту которого 80 человек, эвакуированных из Китая, перед этим закончил дозаправку и вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Второй самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России, вылетевший из Уханя, сел на дозаправку на аэродроме Восточного военного округа. Как рассказали в Минобороны России на борту самолета находятся 64 человека с личными вещами.
«После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области», - добавили в ведомстве.
Борт сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.
Первый Ил-76, на борту которого 80 человек, эвакуированных из Китая, перед этим закончил дозаправку и вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области.