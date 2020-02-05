Зеленский рассказал на что пойдут полученные от «Газпрома» средства

Президент Украины Владимир Зеленский планирует направить 2,9 миллиарда долларов, полученных от «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

«Планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Также он добавил, что в планах намечено строительство свыше 200 приемных отделений медицинской помощи по всей стране.

20 декабря Россия и Украина подписали пятилетний контракт по газовому сотрудничеству, который в том числе подразумевает выплату украинской стороне компенсации.