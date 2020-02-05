Видео из центра в Тюмени, куда привезут эвакуированных из Уханя

Граждан России, эвакуированных из Уханя в связи со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV, разместят на карантин в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени. «Звезда» публикует кадры с места, где уже ожидают первых пациентов.

На территории центра все номера оснащены комфортабельными кроватями и отдельными душевыми комнатами. В каждом из них есть необходимое оборудование - телевизор, чайник и чайные принадлежности, а также холодильник и шкаф.

Два самолета ВКС России уже вылетели из аэропорт Ухани. Уточняется, что на их борту не только граждане России, но и Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

Отмечается, что состояние перевозимых людей непрерывно контролируется специалистами и военными медиками Минобороны России в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом превышает 20 тысяч человек, погибли - 427.